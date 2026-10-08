Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verzeichnet am Nachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 21,13 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'481 Punkten steht. In der Spitze büsste die Standard Chartered-Aktie bis auf 20,90 GBP ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,08 GBP. Zuletzt wechselten 1'698'674 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,64 GBP) erklomm das Papier am 01.10.2026. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 10,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 13,52 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,04 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,759 USD. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von -2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Standard Chartered dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,42 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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