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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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08.09.2026 09:29:00

Standard Chartered Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Standard Chartered

Standard Chartered Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Standard Chartered

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 22,60 GBP abwärts.

Standard Chartered
24.52 CHF -0.55%
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Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 22,60 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'823 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Standard Chartered-Aktie ging bis auf 22,54 GBP. Bei 22,58 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 76'979 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,69 GBP) erklomm das Papier am 07.09.2026. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 0,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,52 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,20 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,765 USD. Am 29.07.2026 lud Standard Chartered zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,58 GBP. Im letzten Jahr hatte Standard Chartered einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -2,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.88 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Standard Chartered möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,41 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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