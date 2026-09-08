Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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08.09.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Dienstagnachmittag gefragt
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Standard Chartered zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 22,80 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 22,80 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'831 Punkten notiert. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,82 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 22,58 GBP. Bisher wurden heute 1'158'846 Standard Chartered-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,82 GBP. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,09 Prozent. Bei einem Wert von 13,52 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 40,72 Prozent Luft nach unten.
Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,765 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP umgesetzt.
Die Standard Chartered-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Standard Chartered.
In der Standard Chartered-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,41 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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