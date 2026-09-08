Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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08.09.2026 12:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 22,66 GBP.
Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 22,66 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'818 Punkten liegt. Bei 22,42 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den London-Handel startete das Papier bei 22,58 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 629'673 Standard Chartered-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,72 GBP. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. 0,26 Prozent Plus fehlen der Standard Chartered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 13,52 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 40,36 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,765 USD belaufen. Am 29.07.2026 lud Standard Chartered zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.67 Mrd. GBP – eine Minderung von -2,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.88 Mrd. GBP eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,41 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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