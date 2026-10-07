Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered fällt am Vormittag

Die Standard Chartered-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 22,29 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'497 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Standard Chartered-Aktie bis auf 22,25 GBP ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,33 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 268'075 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 23,64 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. Bei 13,52 GBP erreichte der Anteilsschein am 18.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 64,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,759 USD. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 GBP, nach 0,54 GBP im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -2,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Standard Chartered-Aktie in Höhe von 2,42 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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