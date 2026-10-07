Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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07.10.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Anleger schicken Standard Chartered am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 3,8 Prozent auf 21,68 GBP nach.
Um 16:28 Uhr ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 21,68 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'455 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 21,38 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,33 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'724'578 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2026 auf bis zu 23,64 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,52 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 37,66 Prozent Luft nach unten.
Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,759 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 GBP gegenüber 0,54 GBP im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.67 Mrd. GBP – eine Minderung von -2,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.88 Mrd. GBP eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,42 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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