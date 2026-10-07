Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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07.10.2026 12:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 21,81 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 21,81 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'487 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Standard Chartered-Aktie ging bis auf 21,74 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 22,33 GBP. Bisher wurden via London 894'649 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 23,64 GBP. 8,39 Prozent Plus fehlen der Standard Chartered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 13,52 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 61,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,759 USD. Am 29.07.2026 äusserte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie vermeldet. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.67 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 28.10.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,42 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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