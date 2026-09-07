Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’222 -1.2%  SPI 19’995 -1.1%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 25’990 -0.2%  Euro 0.9407 0.0%  EStoxx50 6’391 0.0%  Gold 4’414 -0.3%  Bitcoin 64’262 -1.5%  Dollar 0.8094 -0.1%  Öl 96.3 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Apple-Aktie vor der wichtigsten Keynote seit dem iPhone X - was Analysten jetzt erwarten
Swissport-Aktie: Ausbau des Geschäfts in Saudi-Arabien mit Flynas
Rohstoffkurse am Vormittag
August 2026: Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Plus500 Depot

Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.09.2026 09:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Montagvormittag fester

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Montagvormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 22,52 GBP.

Standard Chartered
24.46 CHF 0.49%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 22,52 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'811 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 22,65 GBP erreichte die Standard Chartered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 22,46 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der Standard Chartered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 91'102 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,65 GBP. Dieser Kurs wurde am 07.09.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Chartered-Aktie somit 0,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 13,52 GBP. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 39,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,765 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 7.67 Mrd. GBP, gegenüber 7.88 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -2,64 Prozent präsentiert.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,41 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher

CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden

Anleger vor dem Wechsel? Warum die SpaceX-Aktie Bitcoin gefährlich werden könnte


Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Standard Chartered plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?