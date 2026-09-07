Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Montagvormittag fester

Um 09:28 Uhr stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 22,52 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'811 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 22,65 GBP erreichte die Standard Chartered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 22,46 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der Standard Chartered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 91'102 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,65 GBP. Dieser Kurs wurde am 07.09.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Chartered-Aktie somit 0,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 13,52 GBP. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 39,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,765 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 7.67 Mrd. GBP, gegenüber 7.88 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -2,64 Prozent präsentiert.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,41 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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