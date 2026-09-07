Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Nachmittag höher

Die Standard Chartered-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 22,58 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'835 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 22,68 GBP. Bei 22,46 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 962'533 Standard Chartered-Aktien.

Am 07.09.2026 markierte das Papier bei 22,68 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,44 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 13,52 GBP. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 67,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,460 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,765 USD je Standard Chartered-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 29.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,58 GBP gegenüber 0,54 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -2,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.88 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7.67 Mrd. GBP.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Standard Chartered-Aktie in Höhe von 2,41 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher

CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden

Anleger vor dem Wechsel? Warum die SpaceX-Aktie Bitcoin gefährlich werden könnte