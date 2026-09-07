Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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07.09.2026 12:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered zeigt sich am Mittag freundlich
Die Aktie von Standard Chartered zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 22,55 GBP zu.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Standard Chartered zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 22,55 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'849 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Standard Chartered-Aktie bei 22,65 GBP. Bei 22,46 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 310'429 Standard Chartered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 07.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,65 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,52 GBP am 18.10.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 40,08 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,765 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 29.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 GBP je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -2,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,41 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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