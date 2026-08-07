Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 22,01 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'886 Punkten tendiert. Bei 22,02 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 21,91 GBP. Zuletzt wechselten 115'006 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Bei 22,62 GBP erreichte der Titel am 05.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 2,77 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.08.2025 bei 12,86 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 41,59 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,754 USD, nach 0,460 GBP im Jahr 2025. Standard Chartered liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 GBP je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP umgesetzt.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,41 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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