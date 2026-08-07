Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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07.08.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 22,19 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 22,19 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'910 Punkten steht. In der Spitze gewann die Standard Chartered-Aktie bis auf 22,38 GBP. Mit einem Wert von 21,91 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 940'397 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,62 GBP) erklomm das Papier am 05.08.2026. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 1,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.08.2025 bei 12,86 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 42,07 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,754 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,54 GBP je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,41 USD je Standard Chartered-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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