Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittag im Plus

Um 12:28 Uhr ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 22,18 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'931 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Standard Chartered-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,19 GBP an. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,91 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 362'996 Standard Chartered-Aktien.

Am 05.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,62 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,00 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,86 GBP am 16.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,754 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 GBP gegenüber 0,54 GBP im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2026 2,41 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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