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06.11.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered gibt am Vormittag nach
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 20,70 GBP ab.
Die Standard Chartered-Aktie notierte um 09:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 20,70 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'612 Punkten steht. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,52 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,67 GBP. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 125'955 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,64 GBP. Dieser Kurs wurde am 01.10.2026 erreicht. 14,20 Prozent Plus fehlen der Standard Chartered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 14,72 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 40,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,801 USD. Am 28.10.2026 lud Standard Chartered zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0,33 GBP je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7.99 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.53 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Standard Chartered am 19.02.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2026 2,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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