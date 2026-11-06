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06.11.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered präsentiert sich am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 21,02 GBP zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 21,02 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'623 Punkten notiert. Bei 21,17 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 20,67 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 1'130'195 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,64 GBP. Dieser Kurs wurde am 01.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. Bei einem Wert von 14,72 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 29,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,801 USD, nach 0,460 GBP im Jahr 2025. Standard Chartered veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 GBP gegenüber 0,33 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.99 Mrd. GBP – ein Plus von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 7.53 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,45 USD je Standard Chartered-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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