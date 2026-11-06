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06.11.2026 12:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 20,83 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie notierte um 12:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 20,83 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'541 Punkten steht. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,52 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 20,67 GBP. Bisher wurden heute 494'699 Standard Chartered-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 23,64 GBP. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 11,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 14,72 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 29,33 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,801 USD aus. Standard Chartered liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,51 GBP gegenüber 0,33 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Standard Chartered mit einem Umsatz von insgesamt 7.99 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.53 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 6,18 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 25.02.2028 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,45 USD je Standard Chartered-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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