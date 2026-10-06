Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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06.10.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Dienstagvormittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 22,64 GBP zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 22,64 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'567 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Standard Chartered-Aktie legte bis auf 22,74 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 22,62 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 80'783 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 01.10.2026 markierte das Papier bei 23,64 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 4,42 Prozent wieder erreichen. Am 18.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,52 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 40,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,759 USD, nach 0,460 GBP im Jahr 2025. Am 29.07.2026 äusserte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -2,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.88 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,42 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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