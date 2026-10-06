Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered zieht am Nachmittag an

Um 16:28 Uhr ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 22,52 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'516 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Standard Chartered-Aktie bei 22,79 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,62 GBP. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 900'558 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2026 auf bis zu 23,64 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,97 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2025 Kursverluste bis auf 13,52 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,99 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,759 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,460 GBP je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,54 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -2,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.88 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 28.10.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Standard Chartered möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,42 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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