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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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06.10.2026 12:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Dienstagmittag mit Kursplus

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Dienstagmittag mit Kursplus

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 22,61 GBP zu.

Standard Chartered
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Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 22,61 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'571 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Standard Chartered-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,79 GBP an. Bei 22,62 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 518'279 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,64 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,52 GBP am 18.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 40,23 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,460 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,759 USD je Standard Chartered-Aktie. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0,54 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -2,64 Prozent zurück. Hier wurden 7.67 Mrd. GBP gegenüber 7.88 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,42 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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