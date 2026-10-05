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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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05.10.2026 16:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered zieht am Nachmittag an

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered zieht am Nachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.

Standard Chartered
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Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 22,44 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'503 Punkten tendiert. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,44 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 21,87 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 914'897 Standard Chartered-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,64 GBP erreichte der Titel am 01.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 5,35 Prozent Plus fehlen der Standard Chartered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 13,52 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 39,77 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,758 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 29.07.2026. Es stand ein EPS von 0,58 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Chartered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 GBP in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -2,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,42 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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