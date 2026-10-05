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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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05.10.2026 12:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Montagmittag gefragt

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Montagmittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 21,98 GBP zu.

Standard Chartered
24.02 CHF 1.55%
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 21,98 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'480 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 22,16 GBP. Bei 21,87 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 449'042 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,64 GBP. Dieser Kurs wurde am 01.10.2026 erreicht. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 7,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 13,52 GBP. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 62,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,758 USD, nach 0,460 GBP im Jahr 2025. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0,54 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7.67 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Standard Chartered.

Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,42 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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