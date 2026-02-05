Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Vormittag in Grün

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 2,3 Prozent auf 19,00 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'364 Punkten tendiert. Die Standard Chartered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,05 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,80 GBP. Zuletzt wechselten via London 438'420 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2026 bei 19,24 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,73 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,06 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,466 USD aus. Standard Chartered veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,33 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Chartered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 GBP in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 7.53 Mrd. GBP, gegenüber 8.20 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -8,14 Prozent präsentiert.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 24.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 19.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

