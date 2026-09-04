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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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04.09.2026 09:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Vormittag nahe Vortagesschluss

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Vormittag nahe Vortagesschluss

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 22,29 GBP.

Standard Chartered
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Im London-Handel kam die Standard Chartered-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 22,29 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'812 Punkten steht. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,48 GBP zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 22,27 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,41 GBP. Von der Standard Chartered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 112'028 Stück gehandelt.

Am 05.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,62 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,48 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2025 Kursverluste bis auf 13,52 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 39,37 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,460 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,761 USD je Standard Chartered-Aktie. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 7.67 Mrd. GBP, gegenüber 7.88 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -2,64 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Standard Chartered dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2026 2,40 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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