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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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04.09.2026 16:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Nachmittag auf grünem Terrain

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Standard Chartered zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 22,48 GBP.

Standard Chartered
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Um 16:28 Uhr sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 22,48 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'815 Punkten liegt. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,49 GBP. Bei 22,41 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1'205'229 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2026 auf bis zu 22,62 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 0,62 Prozent wieder erreichen. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,52 GBP. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 39,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,761 USD, nach 0,460 GBP im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 29.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 GBP je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 7.67 Mrd. GBP, gegenüber 7.88 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -2,64 Prozent präsentiert.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,40 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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