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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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04.09.2026 12:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittag höher

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 22,34 GBP.

Standard Chartered
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Um 12:28 Uhr stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 22,34 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'830 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 22,48 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,41 GBP. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 792'973 Aktien.

Bei einem Wert von 22,62 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,52 GBP. Mit einem Kursverlust von 39,50 Prozent würde die Standard Chartered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,460 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,761 USD je Standard Chartered-Aktie. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7.88 Mrd. GBP gelegen.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.

Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,40 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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