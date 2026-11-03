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03.11.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 20,27 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 20,27 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'726 Punkten realisiert. Bei 20,23 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 20,23 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 122'115 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Am 01.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,64 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 16,63 Prozent Luft nach oben. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 14,72 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,801 USD ausgeschüttet werden. Am 28.10.2026 äusserte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0,33 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 7.99 Mrd. GBP gegenüber 7.53 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,45 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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