Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittag ohne grosse Veränderung

Mit einem Wert von 20,56 GBP bewegte sich die Standard Chartered-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'702 Punkten steht. Die Standard Chartered-Aktie legte bis auf 20,55 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 20,19 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 20,23 GBP. Zuletzt wurden via London 438'853 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,64 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. Bei einem Wert von 14,72 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 28,40 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,801 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,460 GBP je Wertpapier. Am 28.10.2026 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,33 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.99 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.53 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2026 2,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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