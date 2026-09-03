Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Standard Chartered-Aktie notierte um 09:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 22,00 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'760 Punkten liegt. Die Standard Chartered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,99 GBP ab. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 22,11 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 106'378 Standard Chartered-Aktien.

Am 05.08.2026 markierte das Papier bei 22,62 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 2,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,52 GBP am 18.10.2025. Abschläge von 38,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,761 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Standard Chartered 0,460 GBP aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 29.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.67 Mrd. GBP – eine Minderung von -2,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.88 Mrd. GBP eingefahren.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Standard Chartered die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2026 2,40 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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