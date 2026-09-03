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03.09.2026 16:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 22,16 GBP.

Standard Chartered
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Das Papier von Standard Chartered konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 22,16 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'832 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Standard Chartered-Aktie bei 22,21 GBP. Bei 22,11 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 778'396 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 22,62 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Chartered-Aktie somit 2,03 Prozent niedriger. Bei 13,52 GBP fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 39,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,460 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,761 USD je Standard Chartered-Aktie. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,58 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Standard Chartered 0,54 GBP je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Standard Chartered.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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