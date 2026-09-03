Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 21,96 GBP ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'763 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Standard Chartered-Aktie bei 21,90 GBP. Bei 22,11 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 339'076 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2026 markierte das Papier bei 22,62 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,01 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 13,52 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 38,46 Prozent Luft nach unten.

Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,761 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -2,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2026 2,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher

CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden

Anleger vor dem Wechsel? Warum die SpaceX-Aktie Bitcoin gefährlich werden könnte