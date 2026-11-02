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02.11.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Montagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 20,64 GBP.
Um 16:28 Uhr sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 20,64 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'754 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Standard Chartered-Aktie bei 20,85 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 20,50 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1'750'337 Standard Chartered-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 23,64 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 14,53 Prozent zulegen. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,72 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 28,68 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Standard Chartered seine Aktionäre 2025 mit 0,460 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,801 USD je Aktie ausschütten. Am 28.10.2026 lud Standard Chartered zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,33 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 7.99 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 6,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.53 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,45 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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