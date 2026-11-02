Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Standard Chartered-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 20,54 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'736 Punkten steht. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,85 GBP zu. Bei 20,46 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,50 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'039'197 Standard Chartered-Aktien.

Bei einem Wert von 23,64 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2026). Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 13,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,72 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,33 Prozent.

Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,801 USD ausgeschüttet werden. Standard Chartered veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 GBP gegenüber 0,33 GBP im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent auf 7.99 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.53 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,45 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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