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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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02.10.2026 09:29:00

Standard Chartered Aktie News: Anleger schicken Standard Chartered am Vormittag auf rotes Terrain

Standard Chartered Aktie News: Anleger schicken Standard Chartered am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 22,11 GBP.

Standard Chartered
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Um 09:28 Uhr rutschte die Standard Chartered-Aktie in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 22,11 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'446 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Standard Chartered-Aktie bis auf 22,07 GBP ein. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 22,10 GBP. Von der Standard Chartered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 134'773 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 23,64 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,92 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,52 GBP. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 38,87 Prozent würde die Standard Chartered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,758 USD aus. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 GBP je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -2,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 03.11.2027 wird Standard Chartered schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Standard Chartered-Aktie in Höhe von 2,42 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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