Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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02.10.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Freitagnachmittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 21,76 GBP abwärts.
Das Papier von Standard Chartered gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 21,76 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'487 Punkten liegt. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 21,46 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 22,10 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'036'353 Standard Chartered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 01.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,64 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 8,64 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 13,52 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 37,89 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,758 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,460 GBP je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP umgesetzt.
Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,42 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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