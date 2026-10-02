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02.10.2026 12:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Mittag tiefer

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Mittag tiefer

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 21,58 GBP ab.

Standard Chartered
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Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 21,58 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'432 Punkten steht. In der Spitze fiel die Standard Chartered-Aktie bis auf 21,58 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,10 GBP. Zuletzt wechselten 856'189 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,64 GBP. Dieser Kurs wurde am 01.10.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 8,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,52 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 37,37 Prozent sinken.

Nachdem Standard Chartered seine Aktionäre 2025 mit 0,460 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,758 USD je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -2,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.88 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7.67 Mrd. GBP.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,42 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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