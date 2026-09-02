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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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02.09.2026 09:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Mittwochvormittag fester

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Mittwochvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 21,72 GBP zu.

Standard Chartered
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Um 09:28 Uhr stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 21,72 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'775 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Standard Chartered-Aktie bis auf 21,74 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 21,65 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54'929 Standard Chartered-Aktien.

Am 05.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,62 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 4,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,52 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,761 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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