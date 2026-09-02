Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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02.09.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Anleger schicken Standard Chartered am Mittwochnachmittag ins Plus
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 22,05 GBP.
Das Papier von Standard Chartered konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,7 Prozent auf 22,05 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'762 Punkten liegt. Bei 22,09 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 21,65 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 707'132 Standard Chartered-Aktien.
Am 05.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,62 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 2,59 Prozent Luft nach oben. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,52 GBP. Abschläge von 38,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,761 USD. Am 29.07.2026 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 GBP gegenüber 0,54 GBP im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.67 Mrd. GBP – eine Minderung von -2,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.88 Mrd. GBP eingefahren.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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