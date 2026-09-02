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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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02.09.2026 12:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Die Aktie von Standard Chartered zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Standard Chartered-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 21,86 GBP nach oben.

Standard Chartered
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Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 21,86 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'728 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,96 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,65 GBP. Zuletzt wurden via London 364'923 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,62 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 3,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 13,52 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Mit einem Kursverlust von 38,17 Prozent würde die Standard Chartered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,761 USD. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 GBP je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,40 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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