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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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01.10.2026 09:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered gibt am Donnerstagvormittag nach

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered gibt am Donnerstagvormittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 22,61 GBP ab.

Standard Chartered
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Die Standard Chartered-Aktie musste um 09:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 22,61 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'481 Punkten steht. Im Tief verlor die Standard Chartered-Aktie bis auf 22,59 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 22,75 GBP. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 111'021 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,64 GBP. Dieser Kurs wurde am 30.09.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 4,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,52 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,758 USD belaufen. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -2,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.88 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7.67 Mrd. GBP.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,42 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

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