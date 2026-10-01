Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verliert am Donnerstagnachmittag

Das Papier von Standard Chartered gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 3,5 Prozent auf 22,17 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'433 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Standard Chartered-Aktie bis auf 22,10 GBP. Bei 22,75 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 1'446'082 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2026 auf bis zu 23,64 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 6,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2025 Kursverluste bis auf 13,52 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,758 USD aus. Am 29.07.2026 lud Standard Chartered zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,54 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Standard Chartered-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,42 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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