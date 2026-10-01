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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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01.10.2026 12:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Mittag südwärts

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Mittag südwärts

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 2,9 Prozent auf 22,32 GBP nach.

Standard Chartered
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Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 22,32 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'434 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 22,10 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,75 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 753'815 Standard Chartered-Aktien.

Am 30.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,64 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,91 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2025 Kursverluste bis auf 13,52 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,45 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,758 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,58 GBP gegenüber 0,54 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.67 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,42 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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