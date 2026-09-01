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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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01.09.2026 09:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Dienstagvormittag mit Verlusten

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Dienstagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Standard Chartered gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 21,64 GBP abwärts.

Standard Chartered
23.27 CHF -0.55%
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Die Standard Chartered-Aktie musste um 09:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 21,64 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'777 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Standard Chartered-Aktie bis auf 21,47 GBP ein. Den London-Handel startete das Papier bei 21,66 GBP. Bisher wurden via London 311'580 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 22,62 GBP erreichte der Titel am 05.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,53 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 13,52 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,761 USD ausgeschüttet werden. Standard Chartered gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,58 GBP gegenüber 0,54 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 7.67 Mrd. GBP, gegenüber 7.88 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -2,64 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2026 2,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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