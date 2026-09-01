Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Standard Chartered-Aktie notierte um 16:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 21,74 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'796 Punkten steht. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 21,26 GBP. Bei 21,66 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 1'274'943 Stück.

Am 05.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,62 GBP an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,05 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (13,52 GBP). Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 60,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,761 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.88 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,40 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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