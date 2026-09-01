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01.09.2026 12:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Standard Chartered gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 21,47 GBP abwärts.

Standard Chartered
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Um 12:28 Uhr rutschte die Standard Chartered-Aktie in der London-Sitzung um 1,4 Prozent auf 21,47 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'721 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Standard Chartered-Aktie bei 21,26 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 21,66 GBP. Bisher wurden via London 750'282 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 22,62 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2026). 5,36 Prozent Plus fehlen der Standard Chartered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,52 GBP. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 37,05 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,761 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0,54 GBP je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -2,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Standard Chartered dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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