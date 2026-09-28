Standard Uranium hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Standard Uranium lud am 25.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch