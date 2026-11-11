Standard Premium Finance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Standard Premium Finance veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.070 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3.6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch