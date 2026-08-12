Standard Premium Finance legte Quartalsergebnis vor

Standard Premium Finance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.060 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Standard Premium Finance einen Umsatz von 3.1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch