Standard Motor Products mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Standard Motor Products stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Motor Products im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 507.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 498.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch