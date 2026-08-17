Standard Metals Processing: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Standard Metals Processing liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Standard Metals Processing die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Metals Processing ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.030 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch