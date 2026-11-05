Standard Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Standard Industries hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.91 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Standard Industries ein Ergebnis je Aktie von -1.030 INR vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Standard Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 77.3 Millionen INR im Vergleich zu 63.8 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch